Tippler im Crans-Montana-Training erneut ÖSV-Beste .

Die Steirerin Tamara Tippler ist auch im zweiten Training der Ski-Damen für die alpinen Weltcup-Abfahrten in Crans-Montana beste Österreicherin gewesen. Nach Rang 13 am Vortag wurde sie am Donnerstag Sechste, die Salzburgerin Mirjam Puchner folgte auf Rang acht. Der Rückstand der beiden auf die Trainingsschnellste Kajsa Vickhoff Lie (NOR) betrug 0,76 bzw. 1,14 Sek. Der am Vortag gestürzten Vorarlbergerin Nina Ortlieb wurden noch am Abend ihre schweren Knieblessuren operiert.