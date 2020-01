Für die Nacht wird zudem Regen erwartet, der bis Freitag 6.00 Uhr früh andauern soll. In Garmisch-Partenkirchen ist am Samstag eine Abfahrt (11.30 Uhr) und am Sonntag ein Riesentorlauf (10.30/13.30 Uhr) geplant. Kommende Woche sind dann die Speed-Damen in Garmisch zu Gast.