Ski Alpin Weltcupauftakt wegen Meniskusverletzung ohne Brennsteiner

Stefan Brennsteiner ist in Sölden zum Zuschauen verdammt Foto: APA

R iesentorlaufspezialist Stefan Brennsteiner fehlt beim alpinen Weltcupauftakt am Sonntag in Sölden. Beim Training am Dienstag im Schnalstal (Südtirol) zog sich der Salzburger einen eingeklemmten und eingerissenen Innenmeniskus im rechten Knie zu, teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) mit. Der eingeklemmte Teil des Meniskus solle noch am Dienstagabend operativ entfernt werden, Brennsteiner müsse rund drei Wochen pausieren.