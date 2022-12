Ski-Cross-Weltcup Graf siegt schon wieder - 2. Weltcup-Erfolg im 4. Rennen

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Graf stand schon wieder ganz oben auf dem Podest Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

F ür Mathias Graf läuft es im Ski-Cross-Weltcup weiter nach Wunsch. Der 26-jährige Vorarlberger triumphierte am Mittwoch im ersten von zwei Saisonbewerben in Innichen und holte damit in seinem erst vierten Weltcup-Rennen bereits den zweiten Sieg. Seinen Premierenerfolg hatte Graf, der auch in der Gesamtwertung an der Spitze liegt, im zweiten Val-Thorens-Event am 9. Dezember gefeiert. Sein Landsmann Johannes Rohrweck kam zu Sturz und wurde ins Krankenhaus nach Bozen gebracht.