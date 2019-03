Stefan Kraft beim Raw-Air-Auftakt in Oslo Vierter .

Stefan Kraft ist zum Auftakt der Raw-Air-Serie der Skispringer in Oslo auf dem vierten Platz gelandet. In der schon zum Bewerb zählenden Qualifikation für das Springen auf dem Holmenkollen musste der Salzburger am Freitag dem norwegischen Sieger Robert Johansson, Raw-Air-Titelverteidiger Kamil Stoch aus Polen und dem Slowenen Timi Zajc den Vortritt lassen. Michael Hayböck kam auf Rang sieben.