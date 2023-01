Ski Sport GOAT-Diskussionen für Shiffrin magischer Teil des Sports

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Königin Shiffrin eilt weiter von Rekord zu Rekord Foto: APA/AFP

I hr Partner Aleksander Aamodt Kilde adelte sie bereits mit einem "GOAT"-Posting, doch in der Debatte um den oder die Größte aller Zeiten im Skisport genießt Mikaela Shiffrin die unterschiedlichen Blickwinkel. Die Streitbarkeit mache die "Schönheit und Magie des Sports" aus, betonte die frischgebackene Rekordfrau. "Ich denke, eines der schönsten Dinge am Sport ist, dass die Leute entscheiden können, wen sie anfeuern wollen und was ihr Lieblingsteam ist", sagte Shiffrin.