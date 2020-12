Shiffrin lässt auch erstes Speed-Wochenende aus .

Ski-Star Mikaela Shiffrin lässt auch die erste Speed-Station der neuen Weltcupsaison aus. Die fünffache Weltmeisterin steht bei den beiden Super-G am Samstag und Sonntag in St. Moritz nicht am Start. Das bestätigte der US-Skiverband auf APA-Anfrage. Die 25-Jährige legt demnach in "absehbarer Zeit" ihren Trainingsfokus auf die Technik-Disziplinen Riesentorlauf und Slalom. Sie soll beim Riesentorlauf-Doppel in Courchevel (12. und 13.12.) in den Weltcup zurückkehren.