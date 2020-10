Comeback in Sölden: Brunner, Schild im ÖSV-Aufgebot .

Mit Stephanie Brunner und Bernadette Schild wird der Damen-Riesentorlauf des Ski-Weltcup-Auftakts in Sölden am kommenden Samstag in Szene gehen. Beide kehren nach Kreuzbandrissen zurück und wurden von ÖSV-Damen-Chef Christian Mitter am Samstag nach guten Trainings auf dem Rettenbachferner in das elfköpfige Aufgebot nominiert. Bei den Männern ging der achte und letzte ÖSV-Startplatz an Raphael Haaser.