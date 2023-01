Feller in Adelboden bei Braathen-Führung im Slalom Vierter

Werbung

Lucas Braathen nahm dem Schweizer Loic Meillard eine knappe halbe Sekunde ab, hinter dem Deutschen Linus Straßer (+0,60) lauert der Tiroler Manuel Feller (+0,82) als Vierter auf seinen nächsten Stockerlplatz in der laufenden alpinen Saison. ÖSV-Kollege Marco Schwarz (+1,16) kam auf Platz sechs.

Auch Johannes Strolz (+1,70), Michael Matt (+2,14), Fabio Gstrein (+2,53) und Adrian Pertl (+2,69) wollen im zweiten Durchgang ab 13.30 Uhr (live ORF 1) weiter nach vorne. Keine Rolle in der Entscheidung wird hingegen Henrik Kristoffersen spielen. Der in der Disziplin-Wertung führende Norweger, Gewinner des Nachtslaloms in Garmisch-Partenkirchen, handelte sich bei einem Fehler über vier Sekunden Rückstand ein und verpasste die Final-Qualifikation. Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich schied zum dritten Mal in diesem Winter aus.