Lech/Zürs: Vier ÖSV-Läufer im Parallel-Finale, Raschner Quali-Erster

Vier Österreicher haben sich im Parallel-Rennen des alpinen Ski-Weltcups in Lech/Zürs am Sonntagvormittag für die Finalrunde der besten 16 qualifiziert. Der Tiroler Dominik Raschner sorgte mit 45,58 Sekunden aus zwei Läufen überraschend für die Bestzeit, 0,04 Sekunden vor dem Slowenen Zan Kranjec. Als weitere ÖSV-Läufer sind in der Entscheidung (ab 16.00 Uhr/live ORF 1) der Vorjahres-Vierte Adrian Pertl (5.), Stefan Brennsteiner (14.) und Christian Hirschbühl (15.) dabei.