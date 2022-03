Odermatt in Kranjska Gora zur Halbzeit vor Schmid

Der Salzburger, der in diesem Weltcup-Winter bisher ohne Podestplatz ist, liegt 0,47 hinter Odermatt. Manuel Feller (+0,93) hielt sich als Neunter in den Top Ten, Marco Schwarz (+1,95), Patrick Feurstein (+2,35) und Dominik Raschner (+2,39) haben größeren Rückstand. Nicht ins Ziel kam Raphael Haaser. Der zweite Durchgang beginnt um 12.30 Uhr (live ORF 1).

Ein achter Rang oder eine bessere Platzierung am Sonntag würde Odermatt auch rechnerische Gewissheit bringen, dass ihm sein erster Gesamtweltcup-Sieg nicht mehr zu nehmen ist. Der Riesentorlauf-Olympiasieger würde damit den Vorsprung auf Aleksander Aamodt Kilde auf 301 Punkte ausbauen. Der Norweger, der in Slowenien nicht am Start ist und wie Odermatt keine Slaloms bestreitet, kann in der nächsten Woche beim Weltcup-Finale in Courchevel und Meribel höchstens noch 300 Punkte gewinnen.