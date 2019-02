Drei ÖSV-Damen im Abfahrtstraining ganz vorne dabei .

Im letzten Damen-Training vor der Alpinen Kombination am Freitag und im vorletzten vor der Spezialabfahrt am Sonntag bei der Ski-WM in Aare haben die Österreicherinnen einen starken Eindruck hinterlassen. Stephanie Venier erzielte mit Torfehler Bestzeit vor der Schweizerin Wendy Holdener (+0,09), die als Kombi-Topfavoritin gilt, sowie ihren Landsfrauen Ricarda Haaser und Tamara Tippler (je 0,19).