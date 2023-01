Skifliegen Kulm-Auftakt ohne erkranktes Trio um Hayböck und Tschofenig

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Tschofenig muss um Kulm-Debüt bangen Foto: APA/AFP

D ie österreichischen Skiflieger werden beim Heim-Weltcup am Kulm ersatzgeschwächt an den Start gehen. Wie der ÖSV am Donnerstag mitteilte, sind Michael Hayböck, Daniel Tschofenig und Clemens Aigner an Grippe-Symptomen erkrankt. Damit wird das Trio zumindest beim ersten Wettkampf am Samstag (14.15 Uhr/live ORF 1) im steirischen Bad Mitterndorf ausfallen. Ein Einsatz in der Qualifikation am Sonntag (12.45 Uhr) für den zweiten Bewerb (14.15) ist laut Mitteilung derzeit offen.