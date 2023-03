Berge Skigebiete laut Glaziologin für Schmelze unerheblich

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Gletscherskigebiete haben laut Fischer keinen Einfluss auf die Masse Foto: APA/THEMENBILD

D er geplante Ausbau von Gletscherskigebieten hat in Tirol und über seine Grenzen hinaus in den vergangenen Jahren für laute (politische) Diskussionen gesorgt. Nun stehen am Pitztaler und Kaunertaler Gletscher erneut Ausbaupläne an. Die Glaziologin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Andrea Fischer, hielt im APA-Interview fest, dass das "Ökosystem am Eis nicht mehr rettbar ist" und ein Skigebiet Schneeschmelze und Gletscherrückgänge nicht beeinflusse.