Shiffrin hatte in den letzten eineinhalb Monaten aufgrund des Todes ihres Vaters keine Rennen bestritten und hätte in Aare ihr Comeback geben wollen. Für Brignone endete eine Traumsaison, triumphierte sie doch auch in den Disziplinwertungen Riesentorlauf und Kombination. Zuvor war bereits das in Cortina d'Ampezzo geplant gewesene Weltcup-Finale dem Coronavirus zum Opfer gefallen.

Die FIS gab am Mittwoch auch bekannt, dass drei Mitglieder des Weltcup-Sponsor-Unterstützer-Teams wegen Coronavirus-Symptomen unter Quarantäne gesetzt wurden. Bei einem davon seien die Symptome in Kvitfjell aufgetreten, dieser wurde am Mittwoch auch positiv getestet. Die anderen beiden seien in Aare nicht mit Rennläuferinnen in Kontakt gekommen.