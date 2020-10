Kein Start von Manuel Feller in Sölden - Rückenprobleme .

ÖSV-Fahrer Manuel Feller wird beim Weltcup-Auftaktrennen am Sonntag in Sölden wegen nicht ausgestandener Rückenprobleme nicht am Start sein. Das hat der Technik-Spezialist nach Rücksprache mit dem Trainerteam am Donnerstag entschieden. Für den 28-jährigen Tiroler rückt der Vorarlberger Thomas Dorner in das rot-weiß-rote Aufgebot für den Riesentorlauf in Sölden nach. Die anhaltenden Probleme hatten im vergangenen Winter bei Feller zu einem Bandscheibenvorfall geführt.