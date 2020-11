Levi-Slaloms ohne Schwedinnen - Team in Quarantäne .

Das Ski-Weltcupwochenende in Levi geht wegen eines Corona-Falls ohne das schwedische Team in Szene. Die gesamte Mannschaft wurde von den finnischen Behörden in Quarantäne geschickt, wie ein Sprecher des schwedischen Verbandes der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag sagte. Mittwochabend war ein Trainer des Teams bei der Ankunft in Finnland positiv auf Covid-19 getestet worden. Das Gesundheitsamt entschied daraufhin, alle Teammitglieder zu isolieren.