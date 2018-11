Shiffrin gewann Slalom in Killington - Schild Vierte .

Mikaela Shiffrin ist Slalomkönigin Marlies Schild bis auf einen Sieg nahe gerückt. Die US-Amerikanerin gewann am Sonntag zum dritten Mal in Folge den Weltcup-Slalom der Damen in Killington, feierte den 45. Erfolg im Weltcup sowie der 34. in einem Torlauf. Vierte wurde die Salzburgerin Bernadette Schild (+1,41 Sek.), die damit nach Rang drei in Levi das zweite Stockerl der Saison knapp verpasste.