Skispringen 37-jähriger Fettner erstmals im Weltcup Zweiter

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Fettner erstmals in seiner Karriere Weltcup-Zweiter Foto: APA/KEYSTONE

M anuel Fettner hat am Sonntag in Engelberg bei der Generalprobe für die Vierschanzen-Tournee erstmals in seiner Karriere den zweiten Platz erreicht. Der mittlerweile 37-jährige ÖSV-Team-Oldie musste sich nach zweimal 138 Metern nur dem Polen Dawid Kubacki um 3,2 Punkte geschlagen geben. Fettner hatte zuvor insgesamt drei dritte Weltcup-Ränge zu Buche stehen. Kubacki segelte auf 141,5 und 143 m und feierte seinen insgesamt achten Weltcupsieg.