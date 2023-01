Skispringen Granerud schwächelt in Bergisel-Quali - Kubacki vorne

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Dawid Kubacki kommt am Bergisel prächtig zurecht Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

T ournee-Dominator Halvor Egner Granerud hat am Dienstag bei der Qualifikation für das Bergiselspringen am Mittwoch geschwächelt. Der in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee mit etwa 15 Metern Vorsprung komfortabel führende Norweger landete bei leichtem Nieselregen nach einem Sprung auf 116 m auf Platz 13. Der erste Verfolger, Dawid Kubacki aus Polen, gewann hingegen die Innsbruck-Vorausscheidung mit Tagesbestweite (128 m) vor seinem Landsmann Kamil Stoch.