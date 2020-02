Kraft baute Weltcup-Führung mit Sieg in Sapporo aus .

Stefan Kraft hat am Sonntag die Führung im Skisprung-Gesamtweltcup ausgebaut. Der Salzburger gewann den Großschanzenbewerb in Sapporo mit Sprüngen auf zweimal 139 Meter klar vor dem Deutschen Stephan Leyhe und dem Japaner Ryoyu Kobayashi und liegt nach seinem zweiten Saisonsieg in der Gesamtwertung 63 Punkte vor dem Deutschen Karl Geiger, der auf Platz fünf landete.