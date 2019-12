Kraft gewann Quali für Tournee-Auftakt in Oberstdorf .

Stefan Kraft hat so wie im Vorjahr das erste Abtasten bei der 68. Vierschanzentournee gewonnen. Der ÖSV-Adler gewann am Samstag in Oberstdorf die Qualifikation für den ersten Bewerb der Vierschanzentournee am Sonntag. Kraft setzte sich vor über 15.000 Zuschauern mit 136,0 Metern und 152,2 Punkten vor Junishiro Kobayashi (JPN) durch. Im K.o.-Duell am Sonntag trifft Kraft auf Gregor Schlierenzauer.