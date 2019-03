Kraft holte in Lillehammer vierten Saisonsieg .

Ex-Weltmeister Stefan Kraft hat sich in Lillehammer seinen vierten Saisonsieg im Skisprung-Weltcup gesichert. Der Salzburger gewann am Dienstag klar vor dem Norweger Robert Johansson. Dritter wurde der japanische Gesamtweltcupsieger Ryoyu Kobayashi. Philipp Aschenwald belegte Rang neun. Für Kraft war es der insgesamt 16. Weltcuperfolg, den er am Sonntag in Oslo als Zweiter noch knapp verpasst hat.