Skispringen Kraft in Normalschanzen-Qualifikation Zweiter hinter Lanisek

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Kraft zeigte starke Qualifikation Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

E x-Weltmeister Stefan Kraft hat in der Normalschanzen-Qualifikation der WM in Planica als Zweiter seine Anwartschaft auf eine Medaille angemeldet. Der Salzburger kam auf 97,5 Meter und musste sich 4,2 Punkte zurück nur dem slowenischen Lokalmatador Anze Lanisek (98) beugen. Auch WM-Debütant Daniel Tschofenig (98,5) mischte als Siebenter im Spitzenfeld mit. Michael Hayböck (97) als 14. und Jan Hörl (96) an der 16. Stelle meisterten die Quali-Hürde ebenfalls souverän.