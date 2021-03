Nach dem ersten Durchgang führt Stefan Kraft, der Doppel-Weltmeister von 2017, nach einem 132,5-m-Flug 5,7 Punkte vor dem Norweger Robert Johansson und 6,1 vor seinem Teamkollegen Daniel Huber (133,5). Titelverteidiger Markus Eisenbichler (GER/122,5 m) muss bei starkem Schneefall vorerst mit dem 16. Platz vorliebnehmen.

WM-Debütant Jan Hörl rangiert nach einem 127-m-Sprung an der 18. Stelle und Philipp Aschenwald (123,5 m) ist 19. Weltcup-Dominator Halvor Egner Granerud (NOR) ist nach einer Corona-Infektion nicht am Start. Der viertplatzierte Japaner Yukiya Sato (134 m) liegt 9,1 Punkte hinter Kraft.