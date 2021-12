Kramer dominiert auch Ramsau-Qualifikation

Auch Lisa Eder (12.), Jacqueline Seifriedsberger (16.) und Chiara Kreuzer (29.) qualifizierten sich für den Normalschanzenwettkampf der besten 40. Vorjahressiegerin Kramer führt die Weltcup-Gesamtwertung vor dem Heimbewerb nach vier Erfolgen in sechs Saisonkonkurrenzen klar an. Zuletzt in Klingenthal hatte die 20-jährige Salzburgerin von der Großschanze zweimal gewonnen.

In der Steiermark sind am Freitag neben den Springerinnen (15.30 Uhr) auch die Nordischen Kombiniererinnen (10.30/13.30) im Einsatz. Deren männliche Kollegen kommen am Samstag und Sonntag dran.