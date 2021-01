Kramer gewinnt erneut bei Weltcup in Titisee-Neustadt .

Skispringerin Marita Kramer hat in Titisee-Neustadt gleich den nächsten Sieg nachgelegt. Die Salzburgerin gewann am Sonntag mit Sätzen auf 137,5 und 135 m, jeweils die Höchstweite, vor der Japanerin Sara Takanashi und der Norwegerin Silje Opseth und feierte so ihren vierten Weltcup-Erfolg. Daniela Iraschko-Stolz verpasste als Vierte knapp das Podest. Sophie Sorschag schaffte mit Platz sieben ihr bisher bestes Resultat, Chiara Hölzl wurde 15.