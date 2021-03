"Ich bin wirklich zufrieden. Ich wollte wieder auf dem Podium sein und ich will die Blue Bird Tour gewinnen", meinte Kramer im FIS-Interview. "Auch der Weltcup ist noch ein Thema und ich bin wirklich glücklich damit", freute sich Österreichs heißeste Anwärterin auf den Gesamtsieg. Im Vorjahr hatte Chiara Hölzl als Gesamtzweite diesen um 65 Zähler verpasst. "Es wird schwierig, aber ich kämpfe einfach weiter. Ich springe so gut ich kann und schauen wir, was rauskommt."

Ein konkretes Ziel will die in Apeldoorn (Niederlande) geborene Kramer aber nicht äußern. "Ich möchte da noch einmal Gas geben, gute Sprünge zeigen und die Saison gut beenden. Jetzt freue ich mich schon auf Tschaikowsi und bin gespannt wie die Schanzen dort sind."

Allen Grund zur Freude hat auch Team-Oldie Daniela Iraschko-Stolz mit Rang vier. "Nischnij war von den Sprüngen her wieder ein Schritt vorwärts", sagte die 37-jährige Steirerin. Cheftrainer Harald Rodlauer sprach von einem sehr erfolgreichen Wochenende seines Teams. Allen voran Kramer. "Sie hat auch heute wieder ein ganz starke Leistung gezeigt. Sie springt auf so hohem Niveau, dass sie nichts aus der Ruhe bringt, toll was sie da zeigt", so der ÖSV-Funktionär.

Vor dem Weltcup-Finale in Tschaikowski, wo je ein Einzel-Bewerb von der Normalschanze und von der Großschanze ausgetragen wird, ist für Spannung gesorgt. Das aktuell beste Trio im Weltcup liefert sich einen Dreikampf um die große Kristallkugel, Kramer ist aber freilich vor den beiden letzten Einzelwettkämpfen in Russland nicht Topfavoritin. Die Salzburgerin führt jedoch nach zwei Siegen in der in Russland ausgetragenen "Blue Bird Tour".

Auch ein Teambewerb steht noch auf dem Programm und der wird wohl für die Entscheidung im ebenfalls spannenden Nationencup sorgen. Titelverteidiger Österreich liegt aktuell nur 31 Zähler hinter Slowenien und hat noch gute Chancen, die Leader abzufangen.