Lamparter in Schonach nach Sprung Sechster, Riiber voran

Johannes Lamparter hat im Kampf um die Weltcup-Kristallkugel gegen den Norweger Jarl Magnus Riiber nach dem Sprung im vorletzten Saisonbewerb in Schonach einen klaren Nachteil. Der Tiroler Noch-Weltcup-Leader landete bei 97,5 m und damit 7,5 Meter hinter dem sprungbesten Riiber. Dies bedeutet, dass Lamparter, der mit nur 19 Punkten Vorsprung auf den Norsker ins Wochenende gegangen war, am Nachmittag (14.15 Uhr) mit 1:04 Minuten Rückstand in die Loipe geht.

