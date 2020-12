Michael Hayböck bei WM-Halbzeit in Planica Vierter .

Michael Hayböck nimmt den zweiten Tag der Skiflug-WM in Planica als Medaillenanwärter in Angriff. Nach zwei von vier Durchgängen rangierte der 29-jährige Oberösterreicher, der auf 245,5 und 217 m kam, an der vierten Stelle. Der Deutsche Karl Geiger (241/223,5) führte 4,6 Punkte vor dem Norweger Halvor Egner Granerud (221/229,5). Hayböck fehlten 2,8 Punkte auf den drittplatzierten Deutschen Markus Eisenbichler (220/247), der im zweiten Versuch bei der Tagesbestweite landete.