ÖSV-Frauen reisen nach Covid-Fall aus Willingen ab

Wegen eines positiven Corona-Tests einer Skispringerin tritt das komplette österreichische Frauen-Team beim Weltcup in Willingen am Sonntag nicht mehr an. Wie die FIS mitteilte, war am Samstag eine ÖSV-Athletin positiv auf Covid-19 getestet worden, Österreich zog daraufhin zurück. "Nach Besprechungen und in Absprache mit den örtlichen Behörden" habe sich das ÖSV-Team auf die Heimreise gemacht, hieß es. Die namentlich nicht genannte Athletin sei wohlauf und ohne Symptome.