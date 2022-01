Polnischer Titelverteidiger Stoch steigt aus Tournee aus

"Wir denken, er braucht Training, viel Training", sagte Polens Sportdirektor Adam Malysz, Tourneesieger 2000/01. Die Polen haben dreimal durch Stoch und einmal durch Dawid Kubacki vier der vergangenen fünf Tourneen gewonnen. Diesmal läuft es gar nicht nach Wunsch. In Oberstdorf klassierte sich Kubacki als 28. als einziger Pole in den Punkten, in Garmisch-Partenkirchen landeten nur Piotr Zyla als Elfter und Jakob Wolny als 23. in den Top 30. In Innsbruck haben sich drei Polen qualifiziert - Kubacki, Zyla und Wolny.