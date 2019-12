Starker Wind verhinderte Qualifikation in Engelberg .

Starker Wind hat am Freitag Training und Qualifikation für den Skisprung-Weltcup-Bewerb am Samstag in Engelberg verhindert. Das Areal um die Schanze blieb gesperrt, die Veranstalter wollten kein Risiko wegen möglicher umherfliegender Gegenstände eingehen. An ein Springen wäre nicht zu denken gewesen.