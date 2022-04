Thomas Thurnbichler wird Cheftrainer in Polen

Werbung

"Vor wenigen Tagen hat er mir noch per Handschlag zugesichert, dass er uns und Österreich sicher erhalten bleibt. Insofern kommt sein Umschwenken überraschend", ließ Mario Stecher, der Sportliche Leiter für Skispringen und Nordische Kombination im ÖSV, am Sonntag via Pressemitteilung verbreiten. Man sei über die Gespräche mit anderen Verbänden immer informiert gewesen. "Es gab auch mehrere, positive Gespräche von unserer Seite mit Thomas." Stecher wünsche Thurnbichler dennoch alles Gute. Sein Skisprungteam seit sehr gut vorbereitet. "Wir werden den Betreuerstab für die nächste Saison wie immer zum gegebenen Zeitpunkt bekanntgeben."