Skispringerinnen Dominatorin Pinkelnig segelte souverän zum Tour-Triumph

Einmal mehr das Um und Auf: Eva Pinkelnig Foto: APA

E ine souveräne Eva Pinkelnig hat sich den Sieg bei der Silvester-Tour der Skispringerinnen geholt. Die Vorarlbergerin revanchierte sich am Sonntag beim zweiten Springen im slowenischen Ljubno für die knappe Niederlage gegen Anna Odine Ström tags zuvor, verwies die Norwegerin auf Platz zwei und triumphierte damit auch in der Gesamtwertung. Der klare Vorsprung auf Ström betrug nach dem dritten Sieg in den vier Tour-Springen satte 26,3 Punkte.