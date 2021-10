Skispringer Hayböck nach Bandscheibenvorfall operiert .

Österreichs Skisprung-Ass Michael Hayböck ist am Montag nach einem Bandscheibenvorfall operiert worden. Der von Michael Gabl in Innsbruck vorgenommene Eingriff am mittlerweile 30-jährigen Oberösterreicher ist erfolgreich verlaufen. In Hinzenbach hatte Hayböck noch starten können, doch vor dem Sommerfinale in Klingenthal waren nach der Anreise die Schmerzen zu groß geworden.