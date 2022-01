Jakobsen in Schladming vorn, Österreicher abgeschlagen

Kristoffer Jakobsen nimmt in Schladming Kurs auf seinen ersten Sieg im alpinen Skiweltcup. Der Schwede sicherte sich am Dienstag beim Nightrace auf der Planai Platz eins nach dem ersten Durchgang, auf seinen ersten Verfolger Giuliano Razzoli aus Italien hat er 58/100 Sekunden Vorsprung. Dahinter folgen bei der Olympia-Generalprobe ex aequo Lucas Braathen (NOR) und Clement Noel (FRA/je +0,67 Sek.).