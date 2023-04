Politik Slowakei schließt Grenzen wegen internationaler Konferenz

Slowakische Kontrollen am Grenzübergang Berg (Archivbild) Foto: APA/Reuters

D ie Slowakei hat die vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen aus Anlass der internationalen Sicherheitskonferenz Globsec in Bratislava angekündigt. Vom 24. Mai bis 8. Juni wird an den Grenzübergängen zu Polen, Tschechien, Ungarn und Österreich wieder kontrolliert, teilte das slowakische Innenministerium am Mittwoch mit. Erst seit Anfang Februar gibt es an der slowakisch-österreichischen Grenze freie Fahrt, nachdem Wien dort seit September kontrolliert hatte.