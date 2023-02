Slowenien Langläufer Moser/Mrkonjic erreichen bei WM Teamsprint-Finale

AN APA / NÖN.at

Benjamin Moser schaffte es mit Lukas Mrkonjic ins Finale Foto: APA/EXPA/JFK

D as österreichische Langlauf-Duo Benjamin Moser und Lukas Mrkonjic hat am Sonntag in Planica im WM-Teamsprint das Finale der Top 15 erreicht. In einem neuen Qualifikationsformat hatten alle hintereinander einen 1,4 km langen Prolog zu laufen. Die Addition der Zeiten der jeweils zwei Athleten eines Teams gab über die Aufsteiger Auskunft. Moser belegte in 2:48,7 Min. Rang 24, Moser in 2:50,2 Min. Position 30. Das ergab in Summe Platz 14, knapp fünf Sekunden vor dem 16.