Zudem gab die Stadt Wien am Dienstag Maßnahmen bekannt, um die städtische Spitalsinfrastruktur angesichts der Covid-19-Epedemie besonders zu schützen. So soll der Lehr- und Unterrichtsbetrieb inklusive des Universitätsbetriebs in den Krankenhäusern "massiv reduziert" werden, sagte Hacker. Die Wiener Spitäler seien in der Coronavirus-Krise "unsere wertvollste Struktur", diese gelte es zu beschützen. Die Entwicklung in Italien demonstriere, wie Covid-19 den Spitalsbereich an seine Grenzen bringen kann, begründete der Stadtrat die Maßnahmen.

Die Krankenhäuser und ihre Mitarbeiter sollen sich auf ihre Kernaufgabe, die Behandlung kranker Menschen, konzentrieren können. Auch der Lehrbetrieb der Krankenpflegeschulen werde daher bis auf weiteres so weit wie möglich aus den Spitälern draußen gehalten. Einen Aufruf - noch kein Ge- oder Verbot, wie Hacker betonte - betraf die städtischen Pflegeheime und Behinderteneinrichtungen. In beiden Bereichen sei es nötig, die Besuche nunmehr "auf das Wesentliche zu reduzieren". Mehr als 20.000 Senioren sind in Wiener Pflegeheimen untergebracht.

Im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise sind den Behörden in der Bundeshauptstadt sechs bis sieben Ansteckungsherde mit einem direkten Bezug zu Italien bekannt. Laut Hacker dürften sich mehrere Personen bei Reisen nach Italien mit SARS-CoV-2 infiziert und das Virus nach Wien eingeschleppt haben. Allerdings lässt sich bei den Wiener Fällen - offiziell sind aktuell 35 Infektionen bestätigt, bei acht Patienten gibt es einen positiven Vorbefund - inzwischen nicht mehr bei allen rekonstruieren, wo diese ihren Ausgang genommen haben. Derzeit gebe es in Wien und Niederösterreich zusammen "rund 100" positiv getestete Fälle, sagte Hacker weiters, etwa 45 in der Bundeshauptstadt und rund 40 im Umland.

Maßnahmen Corona: Wien fährt Schutz von Spitalsinfrastruktur hoch

In Wien gibt es nach wie vor einen Patienten, der schwer an SARS-CoV-2 erkrankt ist. Es handelt sich dabei um jenen Anwalt, der als erster offizieller Corona-Fall in Österreich gilt. Er war zehn Tage in einem Wiener Spital als herkömmlicher Grippe-Patient behandelt worden, ehe er Ende Februar positiv auf das Corona-Virus getestet und ins Kaiser-Franz-Josefspital verlegt wurde. Dort befindet sich der 73-Jährige nach wie vor auf der Intensivstation. Sein Zustand sei unverändert, teilte der Sprecher des medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien, Andreas Huber, auf APA-Anfrage mit. Seit einigen Tagen kursierende Gerüchte, denen zufolge auch Angehörige des Juristen erkrankt sein sollen, wies der Sprecher zurück.

Eine Wiener Notariatskanzlei mit rund drei Dutzend Mitarbeitern ist von Quarantänemaßnahmen im Zusammenhang mit dem grassierenden Coronavirus betroffen. Eine Mitarbeiterin hatte sich vor rund drei Wochen bei einem Aufenthalt in Mailand infiziert, berichtete der Chef der Kanzlei der APA. Nachdem bei der Frau ein positives Testergebnis vorlag, wurde sie umgehend abgesondert in Heimquarantäne geschickt. "Ihr geht es schon wieder besser", teilte der Notar mit. Die Mitarbeiterin habe geringen Kontakt zu Kunden gehabt, eine Ansteckungsgefahr für diese sei nach menschlichem Ermessen nicht gegeben gewesen. Mit ihrer Rückkehr an den Arbeitsplatz sei in den kommenden Tagen zu rechnen.