"The Welsh Potting Machine", wie Williams genannt wird, unterlag am Samstagabend in der Runde der letzten 16 dem Engländer David Gilbert mit 9:13. Im Vorjahr hatte Williams nach seinem Titel für die anschließende Pressekonferenz noch blankgezogen, um ein Wettversprechen einzulösen.

Ohne Williams, Selby und O'Sullivan sind bei der bis 6. Mai dauernden WM nun der Engländer Judd Trump und der Australier Neil Robertson die größten Anwärter auf den Titelgewinn.