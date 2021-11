Saisonauftaktsieg für Weltcup-Titelverteidiger Hämmerle

"Ich habe aus dem Startgate heraus alle meine Heats gewonnen, wollte mir auf dieser langen Strecke aber die Kraft für die vier Läufe ganz bewusst gut einteilen", berichtete Hämmerle nach seinem 13. Weltcupsieg. "Deshalb bin ich im Halbfinale etwas runter vom Gas, um dann im unteren Teil noch einmal richtig attackieren zu können - und das ist perfekt aufgegangen." Der Auftaktsieg just vor dem Heimweltcup im Montafon (9. und 11. Dezember) sei eine "richtig coole Sache", und auch der Ausblick auf die Winterspiele im Februar gut: "Es ist eine Erleichterung, zu wissen, dass ich mit der Strecke gut zurechtkomme."

Zerkhold zog als jeweils Laufzweite im Viertel- und Halbfinale in ihr erstes großes Finale im Weltcup ein, in dem sie die Startpassage jedoch nicht optimal erwischte und dadurch den Anschluss an ihre Gegnerinnen verlor. "Ich bin leider bei einem Element etwas zu aggressiv gewesen und dadurch nicht gut in die Landung gekommen. Den Rückstand, den ich mir dabei eingehandelt habe, ist gegen so starke Fahrerinnen nicht mehr aufzuholen. Aber ich bin natürlich megahappy mit diesem Resultat. Dieses Ergebnis gibt mir enorm viel Auftrieb für die nächsten Rennen", freute sich die Niederösterreicherin.