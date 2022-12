Snowboard Schöffmann und Payer starten mit Einzelsiegen in Saison

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Payer und Schöffmann triumphierten diesmal im Einzel Foto: APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Ö sterreichs Snowboarder haben zum Auftakt des Parallel-Einzel-Weltcups groß abgeräumt. Sabine Schöffmann setzte sich am Sonntag in Winterberg im Großen Finale gegen die Schweizerin Julie Zogg durch und feierte damit ihren fünften Weltcup-Einzelsieg. Kurze Zeit später besiegte Schöffmanns Lebensgefährte Alexander Payer im Endlauf der Männer klar den Slowenen Tim Mastnak. Für den 33-jährigen Kärntner war es der zweite Triumph nach jenem 2017 in Cortina d'Ampezzo.