Snowboarder Millauer und Co. verpassen Big-Air-Finale am Kreischberg

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Quali misslang Millauer völlig Foto: APA/ERWIN SCHERIAU/Archiv

Ö sterreichs Snowboarder haben beim Heim-Weltcup am Kreischberg das Finale im Big-Air-Bewerb verpasst. Clemens Millauer belegte am Freitag in seiner Qualifikationsgruppe nur Rang 16, Lukas Frischhut lag bei seinem Weltcupdebüt drei Plätze dahinter. Damit verfehlten sie die Finalteilnahme, wofür eine Top-5-Platzierung nötig gewesen wäre, am Samstag bei Flutlicht (18.00 Uhr/live ORF 1) deutlich. Nicht starten konnte Junioren-Weltmeister Eric Dovjak wegen einer Knöchelblessur.