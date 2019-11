Anna Gasser beim Weltcup in Modena Dritte im Big Air .

Trotz zweier Stürze im Finale der Top 6 hat Olympiasiegerin Anna Gasser im Big-Air-Weltcupbewerb in Modena den Sprung aufs Podest geschafft. Die Kärntnerin stand im ersten Versuch einen "Cab Double Underflip 900" sehr gut und schuf sich damit die Basis zum zehnten Stockerlplatz in ihrem zehnten Big-Air-Weltcup en suite. Der Sieg ging an Reira Iwabuchi (JPN) überraschend vor Brooke Voigt (CAN).