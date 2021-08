Bodensee ist präsentester Badesee auf Instagram .

Unschlagbar bleibt der Bodensee im Vergleich mit anderen heimischen Badeseen, was seine Präsenz auf Instagram betrifft. Das zeigt eine Analyse der APA-Comm, für die nach 2018 erneut die Hashtag-Präsenz auf der sozialen Foto- und Videoplattform von über 120 österreichische Badeseen ausgewertet wurde. Schon weit abgeschlagen landete der Wörthersee in Kärnten wieder auf Platz zwei und der Tiroler Achensee als Neuzugang am Stockerl auf Platz drei.