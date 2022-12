Österreich lieferte Hilfsgüter über 6,8 Mio. Euro an Ukraine

Werbung

Neben Lebensmitteln, Medikamenten und Wundversorgungsmaterial wurden auch Generatoren oder Feuerwehrfahrzeuge und -ausrüstung in die Region gebracht. Der Wert der österreichischen Hilfsgüter belief sich auf 6,8 Millionen Euro.

Auch mit 230.000 Litern Treibstoff unterstützte Österreich die Ukraine. Das Gewicht der bisher überbrachten Hilfsgüter entspricht laut Aussendung des Ministeriums mehr als 1.100 Tonnen.

"Die Hilfsgüter aus Österreich sind Teil unserer Solidarität mit den Menschen in der Ukraine", so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). "Solange der verbrecherische Angriffskrieg andauert, werden auch immer wieder Hilfslieferungen aus Österreich in die Ukraine gebracht werden."