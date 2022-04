Sonderausstellung "Heilkunst": Schloss Trautenfels zeigt Medizingeschichte

Gallenblasenoperation im Krankenhaus Rottenmann in den 1950er-Jahren Foto: APA

M it dem Thema "Heilkunst" beschäftigt sich eine neue Sonderausstellung des Universalmuseums Joanneum. Im obersteirischen Schloss Trautenfels spürt man der Geschichte der Medizin von der Antike bis zur Gegenwart nach. Dabei gibt es auch einen Überblick über aktuelle Forschungsprojekte und einen Blick in die medizinische Zukunft. Die von Katharina Krenn und Wolfgang Otte kuratierte Ausstellung wurde am Samstag eröffnet.