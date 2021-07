Blümel will Oppositionsdruck nicht weichen .

Die SPÖ will Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) zum Rücktritt bewegen. Dazu wurde am Montag eine Sondersitzung des Nationalrats einberufen, in der vom roten Fraktionschef im U-Ausschuss Kai Jan Krainer einmal mehr die zögerliche bzw. unvollständige Lieferung von Akten an das Gremium angeprangert wurde. Blümel reagierte betont entspannt und wies wieder alle Vorwürfe zurück.