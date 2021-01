Ihre deutschen Hauptkonkurrenten Toni Eggert/Sascha Benecken wurden nämlich nur Fünfte. Der Sieg ging erstmals an die Italiener Ludwig Rieder/Patrick Rastner, die Letten Andris und Juris Sics (+0,081 Sek.) lagen letztlich drei Tausendstel vor Steu/Koller.

Die beiden Lokalmatadore haben nach bisher acht Saison-Podesträngen am Sonntag im Sprint die Chance, Österreichs ersten Gesamtweltcupsieg bei den Doppelsitzern seit neun Jahren zu fixieren, der Vorsprung auf Eggert/Benecken beträgt 111 Punkte. Platzieren sich Steu/Koller vor den Kontrahenten, haben sie den Triumph schon vor dem Weltcup-Finale im Februar in St. Moritz in der Tasche. Das ÖRV-Duo Yannick Müller/Armin Frauscher belegte am Samstag in Rennen Rang acht (+0,323) und ist im Weltcup aktuell Sechster.